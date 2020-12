Benedetta Mazza, in ricordo del primo Natale: emozioni infinite – VIDEO

La showgirl Benedetta Mazza apre il libro dei ricordi e propone un video “strappalacrime” a tutti i follower del Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

L’attrice e modella parmense, Benedetta Mazza festeggia il Natale con un ricordo “strappalacrime”. Non ci erano abituati i follower ad un regalo così bello che difatti li segna nel profondo del loro cuore.

La showgirl e conduttrice tv aveva iniziato la sua carriera nel pieno dei tradizionali reality show di spicco del panorama nazionale, come Pechino Express e Grande Fratello Vip. Partecipa a diversi concorsi di bellezza locali come Miss Parma ed Emilia, prima di addentrarsi a capofitto sotto i riflettori del grande schermo.

La prima volta che si è fatta notare al pubblico è stata in occasione del concorso Miss Italia 2008, dove si è classificata quinta e tra gli applausi dei sostenitori di bellezza. Poi l’avvento a l’“Eredità” come valletta del programma e infine conduttrice dello “Zecchino D’Oro”, per la felicità di tutti i bambini “canterini”

LEGGI ANCHE —–> Isabella Ferrari in tailleur per lanciare il suo augurio speciale – FOTO

Benedetta Mazza e quegli occhi pieni di sincerità: “Era bellissimo…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

LEGGI ANCHE —–> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati



Mai Natale fu così favoloso per lei e la sua famiglia. Benedetta Mazza propone un video su Instagram che attraversa la sua bellissima infanzia e il primo Natale tra le braccia della madre. Così i fan hanno subìto uno scatto d’emozione atipica, che si allontana dal solito contorno di bellezza spropositata che hanno preferito rimarcare le sue “colleghe” del web.

A rendere commovente l’atmosfera ci ha pensato la diretta interessata, con un lungo post che spiega la visione del Natale dagli occhi dolci e piccini di una neonata. “Era tutto molto bello” – esordisce Benedetta, ma in realtà rispetto ad oggi la tradizione non è variata. Gran caos in famiglia “ed io mi chiedo come si fa a percepire lo spirito natalizio”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Anzi quando si è piccoli forse si ha il tempo per imparare davvero a guardare la realtà con positività, nella speranza quasi concreta che qualcosa di straordinario si stia per realizzare. Dunque per la Mazza, la “magìa non è solo a Natale”, ma la si può “catturare” anche da grandi, senza strumentalizzare la realtà per fini individuali