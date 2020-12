Belen attacca Cecilia: “Guarda come sei conciata”, cosa è successo

La famiglia Rodriguez si sta godendo le vacanze in alta quota, ma qualcosa è andato storto tra le sorelle: Belen attacca Cecilia

Le sorelle Rodriguez stanno passando il Natale ad alta quota insieme alla sua famiglia e ai rispettivi fidanzati, Antonino e Ignazio. Sembra che per loro non sia cambiato nulla in queste feste particolari, la magia dell’anno è rimasta intatta e il Covid sembra molto lontano da loro. C’è qualcosa però che ai fan di Cecilia non è andato giù: l’attacco da parte di Belen nei confronti della sorella. Per la prima volta vediamo un po’ di attrito tra le due, cosa è successo?

Belen attacca Cecilia: è uno scherzo?

Bello passare del tempo in montagna, quest’anno che tutta l’Italia è zona rossa e non sono possibili tanti spostamenti. Intanto la famiglia Rodriguez si gode questi momenti e una di queste mattine il gruppo si è divertito a pattinare sul ghiaccio. Così mentre il piccolo Santiago si destreggiava sui pattini senza alcuna difficoltà, Belen ha attaccato scherzosamente la sorella Cecilia affermando: “Hai sbagliato tutto! Dai tutorial di trucco, guarda qua come sei conciata!”. L’episodio è stato pubblicato sulle storie di Instagram dove i più appassionati le seguono in queste feste speciali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Chissà come passeranno il capodanno le sorelle Rodriguez, tra le più attive sui social, non ci resta che aspettare le loro foto e i loro outfit. Per loro il Natale è stato proprio speciale.