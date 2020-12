Il Volo. Uno dei membri del trio è pronto a lasciare per una carriera solista

Il Volo. Il gruppo fiore all’occhiello del panorama musicale italiano composto da due tenori e un baritono starebbe per perdere uno dei suoi membri

La televisione di stato ieri ha fatto un grande regalo agli italiani, trasmettendo nella sera di Natale da Piazza Papa Pio XII a Roma, un’esibizione suggestiva offerta da tre grandissimi talenti nostrani, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, conosciuti come Il Volo.

Il gruppo formato da due tenori e un baritono ha regalato forti emozioni interpretando tre brani tipici della tradizione delle feste: “Adeste Fideles”, “Oh Holy Night” e “Astro del Ciel”. Una carezza sul cuore in questo periodo così sventurato per tutti, un attimo di delicatezza per coloro che stanno trascorrendo forzatamente le vacanze in solitudine e per chi quest’anno avrà posti a tavola in meno da preparare a causa di dolorose perdite di amici e familiari.

Gli stessi membri de Il Volo avevano annunciato la loro presenza sugli schermi di RaiUno con un toccante messaggio sui loro canali social, “sperando di portare un po’ di luce e gioia” nelle case degli italiani. I ragazzi si sono uniti in un trio da giovanissimi, nel pieno dell’adolescenza, in occasione della partecipazione al talent show condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Si presentarono come solisti, fu il regista Roberto Cenci ad intuire che potessero essere una sorta di nuovi “tre tenori”. La scommessa fu vinta. Il loro successo fu ed è strepitoso, tanto da varcare i confini del nostro paese. I loro concerti sono sold out in tutto il mondo.

Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande amore; con lo stesso brano, in rappresentanza dell’Italia, hanno partecipato all’Eurovision Song Contest, classificandosi al terzo posto.

Il Volo. Un membro sta per abbandonare il gruppo? Di chi si tratta

Si vocifera che uno dei membri del gruppo sia pronto a lasciare per intraprendere una carriera solista. Di chi si tratta?

La persona imputata sarebbe Ignazio Boschetto. Bolognese ma si origini siciliane, il giovane non ha mai confermato quest’intenzione. La sua è la voce più riconoscibile di tutto il trio. Durante il periodo del lockdown è stato molto presente da solo sulla piattaforma online YouTube, in cui ha reinterpretato una vasta gamma di popolari brani con la sua personalissima verve e il suo straordinario carisma. Classe 1994, i genitori sono Caterina e Vittorio. Proprio quest’ultimo ha intuito le doti canore fuori dal comune del figlio e lo ha sostenuto facendogli intraprendere una carriera musicale.

Ignazio è un gran tifoso della Juventus, tatuatissimo, fan dell’attrice Anne Hathaway. Si dice abbia una relazione con la showgirl e modella Roberta Morise.