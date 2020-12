L’uomo è stato giudicato colpevole dell’omicidio del padre della sua compagna, morto accoltellato nella giornata di Natale.

Un uomo di 33 anni dovrà apparire in tribunale con l’accusa di omicidio. Il criminale è stato giudicato colpevole della morte di Warren Toby, 53 anni. La vittima è stata accoltellata dal fidanzato della figlia durante una cena familiare, riunitasi il 25 dicembre per festeggiare insieme il Natale. Warren Toby è stato trovato morto nel giardino di fronte a una casa a nord di Ipswich, un’area del Queensland, Australia, situata nel sud-ovest dell’area metropolitana di Brisbane. La salma è stata scoperta poco prima della mezzanotte del giorno di Natale. Secondo gli agenti di polizia locali, il movente dell’omicidio risiederebbe in un’accesa lite di famiglia.

Le forze dell’ordine sono state allarmate attraverso una segnalazione dall’area di Hall Street, dove gli agenti hanno ritrovato il signor Toby in gravi condizioni: il suo corpo riportava “profonde ferite e lacerazioni significative.” I paramedici hanno fatto il possibile per rianimarlo, grazie anche al pronta mobilitazione delle équipe sanitarie del Queensland. Tuttavia, i soccorsi sono stati vani, la vittima è stata dichiarata morta poco dopo. I rapporti della polizia menzionano una potenziale discussione, quale principale causa del delitto. Il diverbio sarebbe nato prima all’interno della casa, per poi scoppiare in seguito al di fuori dell’abitazione. Riguardo alle dinamiche, il partner di 33 anni avrebbe aggredito la figlia di Toby, il quale è corso a difendere la giovane. Intervento che gli fu fatale: accoltellato più volte, Toby si è accasciato a terra.