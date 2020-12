Paolo Bonolis, l’amico storico di Luca Laurenti rilascia delle dichiarazioni che spaventano i fans: “Non sa neanche che c’è il coronavirus”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Paolo e Luca, insieme, formano una delle coppie più amate della tv italiana.

I due sono amici stretti anche nella vita di tutti i giorni e lo vediamo dai profili social di Paolo Bonolis e della moglie.

Non apparendo più in televisione, visto che al momento non partecipano a nessun programma che va in onda in questo periodo, tutti si stanno chiedendo di Luca Laurenti: come sta? Dove si trova? Che fine ha fatto?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Luca Laurenti e la moglie: triangolo con Paolo Bonolis?

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Paolo Bonolis e la dedica commovente a Luca Laurenti – FOTO

Paolo Bonolis ha voluto rispondere a tutte le domande che continuamente gli vengono poste sul suo amico Luca Laurenti: “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande’. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Probabilmente non sa neanche che c’è il coronavirus”.

Il conduttore romano ha aggiunto che qualsiasi profilo social le persone visitino, si tratta di fan-page o di profili-fake, perchè Luca è completamente estraneo al mondo del web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

La fantastica coppia che è sempre riuscita a strapparci un sorriso, non tornerà a gennaio con Avanti un altro, come era stato dichiarato, ma si pensa verso la metà del mese di marzo: li attenderemo con ansia!