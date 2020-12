Federica Pellegrini, sotto l’accappatoio il nulla. Esagerata e bella – FOTO

L’ultimo scatto della nuotatrice italiana Federica Pellegrini lascia senza fiato: è un orgoglio anche per la sua bellezza.

La nuotatrice e campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, celebre per la sua carriera in acqua come per la sua sempre vincente sobrietà, nella serata di oggi pare abbia esagerato. Federica nei suoi trentadue anni è sempre in ottima forma, uno spirito combattivo ed un orgoglio per la nostra penisola. Ma, nonostante il successo riscosso grazie alla sua carriera da professionista, l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha mozzato il fiato dei suoi ammiratori.

Federica Pellegrini e lo scatto velato in accappatoio

Struccata, spensierata e meravigliosa: tre aggettivi per descrivere in totalità il fascino della nuotatrice veneziana. Uno scatto che lascia intravedere il suo fisico statuario e la sua bellezza indiscussa. Un accappatoio di colore bianco e leggermente velato le calza a pennello come il migliore degli abiti in una serata di fine dicembre.

“Ultimo giorno di pacchia e sveglie tardissimo🙌🏻🙌🏻bello…tutto molto bello 🥱🥱🥰♥️” è la didascalia scritta di getto, spontaneamente, da Federica sull’istantanea che ha raggiunto in meno che non si dica una miriade di apprezzamenti.

Una mattinata di coccole per se stessa è stata quella che la sportiva ha deciso di dedicarsi. Un giorno di vacanza prima di ripartire con tutta l’energia che ha in corpo. Ai suoi piedi, ammiccante, il simpaticissimo cagnolino “fedele” della giovane, come commentano alcuni suoi fan. E, per coronare il tutto, alle sue spalle alcuni peluche che sembrano riportarla alla sua infanzia.