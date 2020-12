Paola Di Benedetto: bellezza mozzafiato in riva al mare, é libera – FOTO

La modella Paola Di Benedetto condivide con il mondo uno scatto all’insegna della più totale libertà in riva al mare.

Coloro che conoscono più approfonditamente la modella di origini venete, Paola Di Bendetto, saprà quanto sia una vera paladina della libertà. Tra le sue passioni più grandi, oltre quella per la moda, che è diventata nel tempo anche la sua professione, vi è quella per la fotografia. Benedetta, come ha recentemente ammesso, ama immortalare tutto ciò che la circonda: paesaggi naturali, le persone più care e anche se stessa. Scopriamo adesso il suo ultimo meraviglioso scatto.

Paola Di Benedetto: libera di essere se stessa

Soltanto un giorno fa è apparso il nuovo post della modella sul suo profilo Instagram. Uno scatto che non ha mezze misure. Lei appare ritratta in riva al mare in un vestitino dalle fantasie floerali e dalla tinta aranciata e sgargiante. I capelli umidi, il viso rilassato e la pelle leggermente abbronzata, sono le caratteristiche principali che saltano subito all’occhio dell’osservatore.

Benedetta in totale semplicità ha esordito poi accompagnando l’istantanea scattata al tramonto con queste parole : “Throwback nostalgico 🥲 Torneremo ad essere liberi per scoprire il mondo. Nel frattempo Buon Natale… 🤍“.

Quello della modella è sicuramente un augurio di Natale fuori dal comune. Sembrerebbe quasi che il suo istinto la voglia condurre oltre: al di là delle preoccupazioni di questo 2020 ed al contempo delle temperature tipicamente invernali. In seguito gli apprezzamenti allo scatto, che adesso conta la bellezza di oltre 60mila like, non sono tardati ad arrivare.