Ludovica Pagani. L’influencer bergamasca raccoglie sempre più consensi ma ha pubblicato una foto su Instagram che scatena la polemica dei follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Classe 1995, originaria di Bergamo, una carriera sfavillante di fronte a sè. Ludovica Pagani si sta imponendo sempre di più nel panorama delle influencer più gettonate del nostro paese. Poco sotto i tre milioni di follower su Instagram, è stata consacrata come la risposta a Diletta Leotta. Le due infatti hanno molto in comune. Bionde, bellissime, di talento, carismatiche e una grande passione per lo sport.

Ludovica, dottoressa in economia e management presso l’Università di Milano, molto attiva sul canale Sport Italia, è stata più volte invitata come opinionista alla trasmissione di Rai 2, Quelli che il calcio, ha un canale seguitissimo su YouTube. Nel 2018 esce il suo primo libro, “Semplicemente Ludovica”, edito da Mondadori. Da Settembre 2019 conduce un programma radiofonico su Rds Next dal titolo “Versus”. Durante la quarantena ha condotto Fuori dal balcone in cui ha intervistato personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo.

Leggi anche —>>> Paola Di Benedetto è diventata mamma, felicissima. FOTO con sorpresa

Ludovica Pagani: la foto di famiglia il giorno di Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma, anche a Natale punta sulla sensualità. Sauvage nell’ultima FOTO in costume

Suscita un po’ di polemica una delle ultime foto pubblicata da Ludovica Pagani sul suo profilo Instagram. La bellissima showgirl, infatti, si è mostrata raggiante insieme a tutto il suo clan.

Nella foto sono presenti 10 persone (giovani e anziane), vicinissime tra di loro e, poiché a casa, senza dispositivi di protezione individuale. Al centro lei, raggiante, in un abito rosso molto in linea con il clima di festa. Lo scatto ha fatto storcere un po’ il naso ai fan (e non) della Pagani. Le regole dell’ultimo decreto legge sono chiare riguardo gli assembramenti anche all’interno delle mura domestiche e alla possibilità di far visita ai parenti in numero limitato.

Non sappiamo, però, se le persone presenti nello scatto abbiamo fatto o meno un tampone recentemente o se abbiano sviluppato sintomi relativi al covid. Ci riserviamo il beneficio del dubbio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Molti i commenti relativi alla foto “incriminata”. Una didascalia di accompagnamento recita: “Buon natale , dalla mia famiglia alle vostre”. Molte risposte di auguri e affetto, altre più accese: “C’è il covid, cosa vi assembrate?”, “Sono tutti under 14?”, “Chiamatina al 113?”