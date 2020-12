Pier Silvio Berlusconi: ultime novità sull’incantevole figlia Lucrezia

Scoperti alcuni particolari sulla vita privata della bellissima figlia trentenne di Pier Silvio Berlusconi: Lucrezia Vittoria.

La prima figlia dell’imprenditore di successo, ed attualmente vicepresidente del gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è molto riservata quando si tratta di mostrare in pubblico la sua vita privata. Per questo molto spesso non è apparsa sotto i riflettori. Molto diversa dalle altre due figlie del manager, nate dalla relazione ormai quasi ventennale con la bionda conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Quest’ombra di mistero sulla primogenita di Pier, Lucrezia Vittoria Berlusconi, non fa altro che “buttare acqua sul fuoco” e divenire grande fonte di curiosità.

Leggi anche —>>> Pier Silvio Berlusconi e l’addio ai due figli di famiglia: “Sarà sempre casa vostra”

Pier Silvio Berlusconi: le ultime news su Lucrezia Vittoria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓛𝓪𝓾𝓻𝓪 𝓒𝓪𝓯𝓲𝓼𝓸 🇮🇹💃🏼 (@lauracafiso)

Potrebbe interessarti anche —>>> Pier Silvio Berlusconi, Sir Mediaset senza alternative: “Devo abbandonarla…”

Lucrezia Vittoria è nata nel 1990. La ragazza è il frutto di una passata e brevissima relazione con la modella Emanuele Mussida, quando il padre era poco più che un ragazzo. Nonostante il passare del tempo e la fine della loro storia, però, i due sono rimasti in buoni rapporti. Occasionalmente si incontrano anche per amore della figlia. Ciò inoltre non sembra intaccare in alcun modo, invece, la presente e felice relazione che Pier ha con Silvia.

Dato che il papà è incredibilmente conosciuto in Italia, come nel resto del mondo, Lucrezia ha sempre deciso di mantenere in toto una buona dose di riserbo, soprattuto riguardo alle sue faccende personali. La qualità della ragazza che sembra spiccare di più è sicuramente la sua semplicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Basti osservare alcuni scatti sui suoi profili social, che sebbene siano poco utilizzati dalla ragazza, la fanno apparire come una persona acqua e sapone, bellissima anche al naturale. Lucrezia inoltre ha da poco coronato il suo sogno d’amore, sposandosi in una villa di famiglia situata nella meravigliosa regione a sud-est della Francia: la Provenza.