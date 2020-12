Le foto della cestista e influencer sono le più attese su Instagram ed è impossibile resistere alla sensualità che sprigiona in ognuna di esse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali è uno dei volti più popolari del noto social network e ama sedurre i suoi numerosi followers con degli scatti provocanti dove mette in mostra tutte le sue forme. Stavolta prova a nasconderle e nelle tre foto dell’ ultimo post appare coperta, pronta ad uscire con questo pieno clima invernale. Eppure nella terza foto, con uno scatto di spalle di fronte allo specchio, il suo lato B non si può proprio mascherare.

La bella riminese gioca a basket da quando ha 8 anni, fino ad esordire in serie A2. Alta 1,80 m ha anche partecipato a numerosi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia nel 2010, arrivando in finale.

Ha preso parte ad alcuni programmi televisivi come Uomini e donne e il Grande Fratello dove si è contraddistinta per la sua sincerità e la sua simpatia.

Valentina e la sua forma fisica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Criticata da molti durante il reality perché non è apparsa in perfetta forma fisica davanti alle telecamere e agli spettatori più maliziosi è venuto il dubbio che il corpo esemplare che mostrava su Instagram fosse frutto di foto modificate.

Eppure Valentina aveva dichiarato che in realtà all’interno della Casa era ingrassata e appena è uscita ha deciso di rimettersi in forma come ha testimoniato attraverso le sue stories Instagram.

In questo post ha mostrato di essere tornata in perfetta forma, il suo lato B è quello che ha conquistato milioni di utenti e che glielo fanno notare ogni giorno nei numerosissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

2,3 milioni di followers e quasi quarantuno mila like all’ultimo post nel giro di un’ora, incredibili i consensi che riceve ad ogni scatto.