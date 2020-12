Justine Mattera, lo spacco pazzesco fino a dove non batte il sole – FOTO

Splendida la showgirl americana che attraverso il suo profilo Instagram mostra tutta la sua bellezza con uno scatto provocante e sensuale.

Justine Mattera alla soglia dei 50 anni non ha nulla da invidiare alle modelle più giovani e lo dimostrano queste foto pubblicate sul suo profilo Instagram che pullula di fascino e sensualità.

La statunitense vive nel nostro paese dal 1994 ed è naturalizzata italiana poiché la sua famiglia è originaria del Bel Paese.

Dopo la Laurea in Letteratura italiana e statunitense allo Stanford University si trasferisce a Firenze dove si specializza in Storia dell’Arte e Lingua e Letteratura italiana.

Nel nostro paese inizia come cantante nel 1995 incidendo alcuni dischi, nel 2000 nello stile italo-dance scala le classifiche musicali di tutta Europa. Dopo essersi trasferita a Milano viene notata da Paolo Limiti che nota la sua somiglianza con Marylin Monroe e la vuole in tutte le sue trasmissioni.

Proprio in quegli anni i due si innamorarono tanto da sposarsi ma il loro matrimonio durò solamente due anni naufragando nel 2002.

Uno spacco senza fine

In questa foto la bellissima Justine posa in una location d’eccezione: all’Hotel Indago di Milano. Indossa un abito che mette in mostra la scollatura provocante ma soprattutto uno spacco vertiginoso che arriva fino all’inguine svelando la sua bellezza.

Scorrendo le foto del suo ultimo post possiamo notare come Justine voglia provocare i suoi followers, soprattutto nell’ultima dove accantona il pudore.

Ha raggiunto in poche ore quasi undicimila cuoricini e migliaia di commenti di apprezzamento per il suo fascino irresistibile.

Justine Mattera è molto seguita su Instagram con 463mila followers e anche molto attiva con 5566 post dove scorrendo si può assistere estasiati alla sua bellezza senza tempo.