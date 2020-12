Capodanno: cosa fare in coppia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno!

Ecco tutto quello che si può fare per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in coppia senza annoiarsi.

Il Capodanno si avvicina e, soprattutto in questo periodo dominato dalla pandemia, è molto difficile pensare a cosa poter fare insieme alla vostra dolce metà per trascorrere il vostro tempo.

Il coronavirus e le conseguenti restrizioni che siamo costretti a subire per limitare il contagio hanno cambiato del tutto le nostre abitudini e, di conseguenza, anche il modo di festeggiare il Capodanno.

Ma con un po’ di fantasia potete passare anche questo giorno con la vostra metà senza annoiarvi. Dopo avervi parlato dei giochi da poter fare a Capodanno, ecco alcuni consigli su come trascorrere il Capodanno con la vostra dolce metà. Scopriamoli insieme!

Come festeggiare il Capodanno in coppia: idee e suggerimenti per un divertimento assicurato!

Ovviamente ci sono alcune regole da rispettare assolutamente come l’uso della mascherina, mantenere la distanza di 1 metro, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani.

Ovviamente per evitare assembramenti bisogna optare per una festa in casa. Proprio per questo, un’idea molto bella per poter passare un Capodanno in sicurezza con la vostra dolce metà è quella di prendere parte ai tanti eventi organizzati nel mondo da vedere direttamente online come, ad esempio, lo spettacolo unico dei fuochi d’artificio di Sydney, il Ball Drop da New York, concerti per tutti i gusti e vari concerti.

Quindi, non vi resta che organizzare una festa a casa. Pensate a dedicare questa serata a voi, tra romanticismo e divertimento. Bandito il cellulare! Concentravi soprattutto sul dialogo col vostro partner.

Anche le luci soffuse possono essere una buona idea per stupire la vostra dolce metà, creando un’atmosfera magica. Se non potete optare per delle luci soffuse a casa vostra, potete optare per delle candele profumate.

Ovviamente per un Capodanno che si rispetti, con o senza covid, non può mancare una buona bottiglia di vino. Non c’è nulla di più bello e romantico, infatti, nel brindate al vostro amore e al nuovo anno con del buon vino. L’ideale è optare per quello sorseggiato al vostro primo appuntamento o che vi ricordi un momento emozionate della vostra relazione.

Date un tocco di creatività alla serata: menu romatico e domande sulla vostra storia d’amore

Non dimenticate anche di dare un tocco di creatività alla serata. Potete farlo non optando per il solito menù, aggiungendo dei piatti romantici o che per voi rappresentino qualcosa.

Date libero sfogo alla vostra fantasia con composizioni culinarie a forma di cuore e tovagliette rosso passione per rendere l’ambiente più romantico e colorato.

Per fare trascorrere velocemente la serata senza avere dei momenti noiosi, potete organizzare anche dei giochi magari con il tema principale sulla vostra relazione. Potete pensare ad organizzare un gioco incentrato su domande su date importanti della vostra storia d’amore e vedere chi vince.

Volendo, potete anche organizzare una videochiamata con tutti gli altri amici rimasti a casa come voi. Sarà molto meno traumatico passare un Capodanno sentendo le persone a voi care, magari ricordando aneddoti romantici.