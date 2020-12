Vuoi rimetterti in forma dopo le feste natalizie? Per farlo ti basterà seguire queste indicazioni ed avere nella tua tavola quest’ortaggio eccezionale e dalle pochissime calorie. Scopriamo di cosa si tratta.

I pasti natalizi non verranno di certo smaltiti in un attimo. E’ bene ricordare come il nostro corpo debba riprendere un corretto equilibrio alimentare e per farlo, è necessario far trascorrere qualche giorno.

Se vuoi accelerare il processo puoi inserire degli alimenti benefici, in modo da depurare l’organismo ed eliminare tutte le tossine accumulate durante le festività natalizie.

Uno di questi alimenti è proprio la rapa rossa. Ti basterà inserire questa verdura estremamente benefica nella tua lista della spesa.

Si tratta di un ortaggio con pochissime calorie che, proprio per questo, dovrai inserire nella tua tavola in questi giorni di ripresa post-natalizia.

Scopriamo nel dettaglio le sue virtù ed in che modo ti aiuteranno a rimetterti in forma.

Rapa rossa: tutti i benefici per ritrovare la linea

La rapa rossa è un ortaggio che possiede molteplici proprietà da un punto di vista nutrizionale. Si tratta poi alimento con pochissime calorie, basti pensare che circa 100gr di prodotto contengono 19 kcal. Tali caratteristiche lo rendono un ingrediente fondamentale in caso di diete ipocaloriche.

In questo momento, in cui risulta necessario rimettersi in riga dopo gli abbondanti pasti natalizi, servi la rapa rossa nella tua tavola. Estremamente benefica per chi pratica sport, è ricca di vitamine B ed E, potassio e magnesio e calcio e ferro.

Ha inoltre proprietà depurative e rinfrescanti. E’ costituita per circa il 91% di acqua. E questo grande apporto di acqua, aggiunto ai sali minerali, ti aiuteranno nel naturale drenaggio dei liquidi.

Le sue proprietà digestive sono poi davvero notevoli. La rapa rossa stimola infatti la secrezione dei succhi gastrici che facilitano la digestione.

In più, il grande apporto di calcio e sodio è un toccasana per ossa e tessuti. Si tratta di un elemento importantissimo per l’elasticità scheletrica.

Tutta questa abbondanza di nutrienti fa sì che la rapa rossa sia un fortissimo alimento per garantire un miglior funzionamento del tuo metabolismo.

Come assumere la rapa rossa

La rapa rossa è una verdura molto fresca e facilmente versatile. Una delle modalità più veloci per consumarla è quello di aggiungerla cruda ad un piatto fresco come l’insalata. Una bella insalata fresca condita con rapa rossa e finocchi sarà la soluzione ideale e naturale dopo giorni di continue abbuffate.

Altrimenti potresti assumerla sotto forma di succo. Il succo di rapa rossa è infatti una bevanda molto ricca di nutrienti utili al benessere dell’organismo. L’estrattore sarà in grado di conservare tutti i principi attivi del tubero, senza bruciare le vitamine al suo interno.

Esistono numerosissime ricette per rendere ancora più gustoso il tuo succo di rapa rossa. Ad esempio potresti aggiungere dello zenzero e del limone.

Si tratta di una bevanda salutare per il fegato e per l’intestino con fortissime proprietà drenanti e purificanti.

Abbiamo detto come smaltire i chili presi sia un percorso che necessita di equilibrio e di giuste accortezze. Perciò, non avere fretta, riprendi la tua alimentazione ed inserisci nella tua tavola questa verdura eccezionale in grado di aiutarti. Non importa come, assumi la rapa rossa per ritrovare la forma fisica!