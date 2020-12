La conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa cambia improvvisamente agente, poi la svolta verso il reality Mediaset.

La giornalista e storica conduttrice di Forum, Rita Dalla Chiesa, dopo aver recentemente scelto il nuovo manager pare che, pur dovendo tornare sui canali Mediaset ancora una volta, sia orientata verso una nuova conduzione. La notizia è stata svelata in una delle recenti interviste della presentatrice, in cui lei stessa avrebbe confessato i connotati della prossima avventura. Si tratterebbe di un reality, il più seguito dagli italiani. Rita potrebbe essere la nuova conduttrice per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Leggi anche —>>> “Vorrei il beauty rosa del GF Vip”: confessione di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa: lo sguardo al GF, i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

Potrebbe interessarti anche —>>> Rita Dalla Chiesa, la confessione che non ti aspetti ad Antonella Clerici

Nella suddetta intervista, la giornalista di origini campane, avrebbe rivelato come le sue intenzioni di partecipare al reality sarebbero dovute ad una sua mordente curiosità. Un esperimento che vorrebbe tentare nel corso della sua carriera, quello di potersi rapportare con le personalità che si troverebbero all’interno della casa del Grande Fratello.

Inoltre, se si tralasciano le sue parole, l’ulteriore prova verterebbe sulla sua recente decisione di abbandonare la compagnia del suo ex agente Lucio Presta. Mentre il suo nuovo manager farebbe parte de La Presse. Dunque se le sue intenzioni infine risultassero veritiere sarebbe davvero un grande cambiamento per la storia del programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sexyvintagevip

Rita, infatti, è ben conosciuta dai telespettatori italiani ed incredibilmente apprezzata per la sua professionalità ed il suo umile carisma. In aggiunta al termine dell’intervista, e come testimoniano le sue ultime istantanee sui social, pare che per il momento si stia concentrando anche sugli affetti, nella speranza che il 2021 sia più clemente rispetto all’anno passato.