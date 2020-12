Silvia Toffanin è amica di una delle attrici più belle del mondo

In questi giorni sul web sta girando una foto che ritrae Silvia Toffanin con una delle attrici più belle del mondo

Silvia Toffanin è una delle donne più amate dal pubblico di Canale 5, dove ogni pomeriggio tiene compagnia ai telespettatori con le sue interviste durante il programma Verissimo. La brava e bella presentatrice ha una relazione ormai più che salda con Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex presidente del Consiglio e presidente della Mediaset. La coppia è fidanzata da una ventina di anni e insieme hanno avuto due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Berlusconi e la Toffanin sono di solito restii a farsi fotografare in pubblico insieme, preferendo vivere la loro storia e i loro piccoli lontani dalle telecamere. Poco prima di Natale però i due sono stati immortalati dai paparazzi proprio insieme ai loro figli mentre camminavano per le strade di Portofino, dove hanno la loro residenza. Un altro scatto è però apparso sul web, che ritrae la conduttrice di Verissimo insieme a una bellissima attrice.

Silvia Toffanin con una delle attrici più belle del mondo

Silvia Toffanin è stata immortalata insieme a Monica Bellucci, una delle attrici italiane più belle e conosciute al mondo. Molti utenti si sono chiesti come sia nata quest’amicizia di cui non si sapeva nulla prima dello scatto che le ritrae insieme. Le due amiche infatti non hanno mai reso noto il loro legame. Qualche settimana fa Monica Bellucci ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con una maglietta di noto brand di alta moda, Salvatore Ferragamo, con una scritta “Corri per la vita”, per dare sostegno alla campagna di sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno.

La vicinanza della Bellucci a Silvia Toffanin ha fatto venire in mente ad alcuni che ci siano dei progetti in ballo che riguarderebbero entrambe.