Wanda Nara, ansiosa sbottona la camicetta ed è subito festa – FOTO

La bellissima influencer, moglie di Maurito Icardi, posta un sexy scatto in cui si mostra pensierosa con uno splendido lato A in vista.

Wanda Nara è sempre oggetto di numerosissime critiche e di altrettanti consensi. Infatti si parla spesso di lei ma nel bene e nel male è sempre al centro delle cronache. Recente la querelle con Luciana Littizzetto dato che dopo il commento della comica su una sua foto a cavallo, Wanda l’ha apostrofata come sessista.

Ancora non è chiaro se il dibattito rimarrà a distanza sui social network o finirà nelle aule di tribunale. Certo è che questo episodio non ha frenato i sexy scatti della bionda argentina che continua a deliziare i suoi followers con le sue forme in bella vista.

Wanda Nara, cosa la affligge?

La moglie del talento del PSG in questo scatto si mostra assorta nei suoi pensieri e nella didascalia spiega il motivo: starebbe aspettando che questo 2020 volga al termine. E lo saluta con un ‘è stato un piacere averti conoscuto’.

Commento sarcastico ovviamente visto il triste anno che abbiamo appena trascorso e che mai ci saremmo aspettati quando alla mezzanotte del 1 gennaio ci siamo apprestati a brindare, dandogli il benvenuto.

7,3 milioni di followers per la provocante e seducente Wanda e ogni suo post è un vero e proprio successo: 11mila like in mezz’ora per questo suo ultimo sexy scatto che ha regalato ai suoi seguaci.