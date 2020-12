Federica Panicucci, le 5 sfumature di rosso e minigonna bollente – FOTO

La conduttrice Federica Panicucci torna sui social con un collage di foto che la ritraggono mentre indossa splendidi abiti rossi, un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Solo il 24 dicembre abbiamo lasciato la splendida conduttrice Federica Panicucci alla guida della serata di Rai Uno che trasmetteva l’immancabile Concerto di Natale. Evento di beneficenza senza pubblico per la prima volta ma che non ha lasciato sui generis Federica, che invece ha saputo destreggiarsi come un’abile guida durante tutto l’evento.

Bellissima in ampio abito principesco in color blu oltremare firmato Antonio Riva, arricchito da dettagli preziosi come lo strascico e un ampio fiocco in vita. L’evento di beneficienza quest’anno ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani costretti a casa per il lockdown forzato, molti però i big che hanno animato la serata, come Renato Zero, Nek, Emma Marrone e Molti altri.

LEGGI ALTRO –> Valentina Vignali, fuori la lingua si volta e mostra la parte migliore, unica – FOTO

Federica Panicucci, quell’irrefrenabile amore per il rosso….

LEGGI ANCHE –> Amadeus e Giovanna, come è arrivato l’amore e chi ha fatto la “prima mossa”, la romantica storia

La conduttrice di Mattino Cinque non solo si è vestita di rosso per il suo Natale con il fidanzato Marco Bacini con cui dovrebbe convolare a nozze il prossimo anno. Anzi, poche ore fa nella sua pagina Instagram ha condiviso un post che racchiude un collage di tutti i migliori abiti rossi indossati in studio durante le festività.

La troviamo sempre in vertiginosi tacchi a spillo alti, laccati e splendenti. Poi immancabile il suo tubino rosso a manica lunga molto aderente, una giacca doppio petto lunga usata come abito e gonna a ruota con top bianco. Federica è un incanto per gli occhi ed il cuore, lei che sa calzare con grazie e disinvoltura qualsiasi cosa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Inoltre per lei è ancora fresco il successo raggiunto con “Il coraggio di essere felice”. Il libro è ancora uno dei più venduti d’Italia, best seller di Amazon in seconda posizione.