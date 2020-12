Tragedia nel giorno di Natale, mamma precipita dal balcone

Tragedia nel giorno di Natale: una donna di 51 anni è precipitata dal balcone di casa sua al quarto piano, i figli sconvolti

Una tragedia immensa quella che si è consumata in famiglia il giorno di Natale. I figli hanno perso la propria mamma che è precipitata dal balcone. Il terribile fatto è successo a Shepherd’s Bush, quartiere della zona ovest di Londra dove Sharon Anne Daly-O’Dwyer di 51 anni è caduta dal balcone del suo appartamento situato al quarto piano.

Non è chiaro ancora come sia successo ma sta di fatto che i due suoi figli, Taylor e Drew insieme al nipote Harley sono rimasti sconcertatati.

Avevano da poco finito di scartare i regali, la donna era ancora in vestaglia ed era uscita sul balcone a fumare una sigaretta. Poi solo un forte tonfo che ha attirato l’attenzione dei suoi figli che affacciatisi l’hanno vista riversa a terra.

Tragedia nel giorno di Natale, l’inchiesta sui fatti

I ragazzi completamente sotto choc alla vista della mamma a terra. Taylor, di 22 anni, si è precipitata di sotto ed è rimasta accanto al cadavere della mamma ancora in pigiama fin quando l’ambulanza non è arrivata. Purtroppo per lei non c’è stata nulla da fare, è morta sul colpo.

Sharon Anne Daly-O’Dwyer faceva la barista, poi a marzo con il primo lockdown era rimasta senza lavoro. La sua morte improvvisa ha lasciato sotto choc anche tutto il vicinato. Amata e benvoluta da tutti.

“Non respirava e aveva gli occhi aperti – ha raccontato Taylor al Mirror -. Le ho tenuto la mano quando hanno interrotto la RCP e ho chiuso gli occhi quando hanno detto che non potevano fare di più”.

Un racconto atroce quello della 22enne che nel giorno di Natale ha visto sconvolta per sempre la sua vita. Prima che portassero via sua mamma le ha dato un bacio e le ha detto: ‘Ti voglio bene’, a lei che l’ha definita la “mamma migliore”.

Né lei, ne suo fratello e suo cugino riescono a capire cosa sia potuto accadere sul balcone prima che la donna precipitasse. Nel mentre gli inquirenti cercano di fare chiarezza con l’inchiesta in corso. Per il funerale della donna un amico di famiglia ha aperto una pagina su Justgiving per la raccolta di fondi. Grande la solidarietà e la risposta.