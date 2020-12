Emma Marrone, lo scatto in ospedale che commuove i follower – FOTO

Emma Marrone ha pubblicato uno scatto in ospedale mentre era ricoverata con la flebo attaccata al braccio: i follower sono rimasti commossi

Dai tempi in cui era un’allieva di ‘Amici‘ di Maria De Filippi Emma Marrone era già la grande artista e la grande donna che tutti conosciamo. Pur piccola d’età si è distinta sempre per la sua umiltà e il grande talento che l’hanno portata a essere un’artista affermata e poliedrica rimanendo fedele al suo pubblico. I follower su Instagram sono infatti innamorati di lei, del suo modo di fare sempre attento e rispettoso, oltre che naturalmente della sua incantevole voce potente e melodica allo stesso tempo. La popolarità e il successo non hanno cambiato quella ragazzina così entusiasta delle sue vittorie ma anche di quelle delle altre sue colleghe e amiche, prima tra tutte Alessandra Amoroso. È proprio con la cantante salentina che ha condiviso una delle foto per il gioco “Post a pic of a”, “Pubblica una foto di”, che si sta diffondendo nelle ultime ore su Instagram.

LEGGI ANCHE -> Maria Grazia Cucinotta, splende di prima mattina: bellissima FOTO

Emma Marrone, la foto con la flebo attaccata al braccio

LEGGI ANCHE -> Sanremo, Amadeus svela i nomi dei super ospiti: Ibrahimovic e Achille Lauro

Emma Marrone ha accettato di partecipare a questa nuova challenge in voga in queste ore e ha condiviso vari momenti della sua vita. Il momento più bello della vita della cantante salentina d’adozione è stato “quando ho vinto io”, ha scritto, postando nelle Stories di Instagram la foto con la flebo attaccata al braccio in ospedale: un momento difficile per lei e per tutti quelli che la amano che però ha superato alla grande così come mostra nello stesso scatto dove con la mano fa il segno della vittoria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Emma è proprio un esempio di come una grande artista e una grandissima donna hanno vinto la propria battaglia personale contro un male più grande di lei. C’è solo da trarre esempio da questa cantante.