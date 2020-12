Enrico Brignano, la rivelazione inaspettata: “Dio mi ha dato una seconda opportunità”

Enrico Brignano, amato e apprezzato comico televisivo, ha fatto una rivelazione inaspettata: “Dio mi ha dato una seconda opportunità”. Scopriamo di cosa si tratta

Enrico Brignano è un attore comico molto amato dal pubblico televisivo e non solo. Ha infatti preso parte ad alcuni film in cui la sua simpatia e ironia hanno brillato molto per la gioia dei suoi fan. Pur essendo un “ciclone” dal punto di vista della carriera di attore comico con le sue battute sempre divertenti e simpatiche, Brignano è un uomo che non ama parlare in pubblico della sua vita privata. Gli occhi dei riflettori per lui possono splendere solo in teatro, cinema o tv ma resta una persona riservata per quanto riguarda la vita di coppia. Tuttavia non è un mistero per nessuno la lunga relazione che il comico intrattiene con Flora Canto, sua collega ed ex tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tre anni fa hanno avuto la gioia della nascita della figlia Martina.

La rivelazione inaspettata di Enrico Brignano

Enrico Brignano è stato intervistato da Maurizio Costanzo durante una puntata del programma “L’intervista“, in cui ha parlato proprio della sua vita sentimentale e privata, lasciando senza parole molti telespettatori. Il comico, sferzato dalle domande dello storico giornalista televisivo della Mediaset, ha detto, a proposito della compagna Flora Canto e dello splendido rapporto che ha con lei: “Dio mi ha dato una seconda possibilità per essere felice, sono fortunato e non smetterò mai di ringraziarlo”. L’attore ha poi proseguito dicendo di aver capito che Flora è la donna perfetta per lui durante uno spettacolo a Bergamo, alla prima di “Tutto suo padre“.

Prima della ex tronista di Uomini e Donne, Enrico Brignano è stato sposato dal 2008 al 2013 con Bianca Pazzaglia, una ballerina molto riservata di cui si hanno poche notizie.