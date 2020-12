Lucia Javorcekova, il top bianco esplode: curve da infarto – FOTO

Lucia Javorcekova si gode le vacanze natalizie al caldo, nuovi scatti che fanno impazzire i fan: le sue forme incontenibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Vacanze natalizie al caldo per Lucia Javorcekova. La super top model slovacca sta trascorrendo questi giorni in una località incantata in Messico, lontana dalla sua terra d’origine. Una decisione sofferta, quella di restare momentaneamente a distanza dai suoi affetti, ma che in compenso fa sì che i suoi fan possano godere di scatti semplicemente mozzafiato. L’ambientazione esotica fa sognare già di per sé, le foto che Lucia sta pubblicando in questi giorni lasciano a dir poco senza fiato. Andate a pagina successiva per scoprire gli ultimi…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lucia Javorcekova, la “chiave” di volta della sensualità. Senza veli imperdibile – FOTO

Lucia Javorcekova, vestita di bianco sul fisico abbronzato: fa sognare, il lato A (e non solo) non si contiene