La conduttrice Barbara D’Urso abbracciata ad un albero in tenuta da jogging, completamente immersa nella natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La D’Urso attaccata ad un albero in una giornata di sole, immersa nella natura in tenuta da jogging, che bella. Nella didascalia scrive “Fino ad ieri così…ed oggi neve…”. La conduttrice si gode un pò di meritato riposo in mezzo alla natura. Nelle stories mostra un tapiro di Striscia la notizia ricoperto di neve e scrive:”Il mio fidanzato”. Poi mostra la preparazione degli spaghetti alle vongole. Ha nevicato anche dove è la D’Urso, sul mare e lei ha condiviso con i suoi follower un video in cui mostra la neve sulla spiaggia.

LEGGI ANCHE>>>Elettra Lamborghini fondoschiena in primo piano e poi nella neve, unica-FOTO

Barbara D’Urso e il tenero ricordo di Stefano D’Orazione nel giorno del suo onomastico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Neri Marcorè. La moglie del grande attore, l’ avete mai vista? Di chi si tratta

La D’Urso nel giorno di Santo Stefano, che cade il 26 dicembre come ogni anno, ricorda l’amico scomparso da poco Stefano D’Orazio. Condivide una tenera foto di loro due insieme mentre ridono di gusto e scrive nella didascalia:”Anni e anni e anni di Santo Stefano insieme…a ridere…e volerci bene..Manchi”. Il cantante dei Poo è scomparso qualche mese a causa di un problema di salute per cui era stato ricoverato e poi però pare abbia contratto il coronavirus.

Una perdita dolorosa per tutti quelli che lo conoscevano e lo amavano, tra cui Barbara D’Urso. Dopo la sua scomparsa aveva invitato Riccardo Fogli che era apparso visibilmente molto provato, anche la D’Urso si è lasciata andare a un momento di sconforto in cui si è commossa ricordando l’amico. Un’intervista straziante si può dire, colma di dolore per una perdita importante. Fogli aveva dichiarato:”Noi abbiamo perso un fratello. La cosa peggiore è l’idea di morire da soli, improvvisamente”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La D’Urso ha poi confermato che la cosa più terribile di questa situazione è il momento in cui te ne vai da solo, senza avere nessuno vicino e senza poter salutare i tuoi cari. Era anche ciò per cui si è disperata la moglie di Fogli, il fatto di non averlo potuto salutare un’ultima volta e vedere il suo viso. Una tristezza immensa che rimarrà segnata nei cuori di molti.