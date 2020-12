Una posa intrigante quella in rosso della cestita Valentina Vignali, lei è bellissima e le sue gambe deshabillés sono da vertigine.

Una giocatrice di pallacanestro, la ventinovenne Valentina Vignali, che con i suoi scatti seducenti continua a sorprendere i suoi fan. Stavolta in un perfetto ed elegante outfit, dalle tinte ancora natalizie e fiammanti, la modella si lascia ritrarre con naturalezza. Un’istantanea pubblicata in men che non si dica sui suoi profili social e che, al contempo, non fatica a far girare la testa ai suoi ammiratori.

Leggi anche —>>> Valentina Vignali si specchia e mostra un fisico unico, è perfetta – FOTO

Valentina Vignali: il rosso che disorienta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Potrebbe interessarti anche —>>> Valentina Vignali, in lingerie sexy fa girare la testa ai fan – Foto

Valentina nella giornata di oggi è in procinto di percorrere le storiche scalinate di Villa Borghese. La città di Roma sembra adagiarsi ai suoi piedi e restituirle un inaspettato raggio di sole adatto per completare gli scatti. Un completo molto elegante composto da una giacca con spalline alte ed una gonna, invece, che in un primo momento fa fatica ad apparire nell’obiettivo. Nel complesso questa di Valentina rimane un’immagine da vertigine.

Per completare l’opera, la cestista, aggiunge alla foto la seguente frase in lingua inglese: “When bitchez think yall competing but you sh*tting on their whole life 👠“, ovvero: “quando le str*** pensano che tu stia gareggiando ma tu te ne freghi della loro intera vita.” A chi sia riferita questa probabile citazione di Valentina non risulta essere ben chiaro, fatto sta che una sorta di competizione sembra scorrere seppur silenziosamente nei sottotitoli, e con tanto di scarpetta rossa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Eppure, scorrendo le stories pubbicate nella giornata di ieri, Vale sembra essere stata improvvisamente contagiata dal ritmato sound di alcuni rapper. In un video si ritrae mentre dalla sua automobile imita le suddette note provocatorie, pare allora che si sia trattata di una semplice sfida contro se stessa, mirata a nient’altro se non a far divertire i suoi fan.