Valentina Vignali si specchia e mostra un fisico unico, è perfetta – FOTO

Valentina Vignali torna a casa ed è pronta per il suo allenamento. Completino super attillato e fisico pazzesco

Valentina Vignali in mille modi diversi ma sempre bellissima. Lei che oggi è una delle influencer più amate del mondo di Instagram con 2,3 milioni di follower che la seguono si reinventa continuamente. Un nuovo modo di porsi e di mostrarsi, lati di sé che escono fuori ma il risultato non cambia: un incanto.

Tanto che si alleni, in casa o fuori, che posi in intimo con sexy completini, che sia elegante o sporty i suoi utenti la amano alla follia in tutte le sue versioni. Versione bambolina o urban style e il giorno dopo la vediamo super sexy con indosso i completini di Victoria Secret. La nota azienda l’ha scelta come testimonial italiana e ogni tanto la cestista ci delizia con qualche chicca.

Valentina si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2019 e da allora la strada della popolarità le ha aperto le porte. Per lei è cambiata anche la sua vita sentimentale. Ha chiuso i rapporti con il suo storico fidanzato Stefano Laudoni per via di numerosi tradimenti da parte di lui e piano piano nella sua vita è arrivato Lorenzo che ancora oggi le sta a fianco.

Valentina Vignali, momento relax e allenamento in casa

Valentina Vignali più bella e atletica che mai nelle sue Instagram Story. L’influencer al lavoro per sponsorizzare uno dei brand per i quali lavora si mostra in tutto il suo fisico perfetto da atleta.

Completino viola addosso che le segna le forme. Il risultato è pazzesco. Il suo fisico statuario risalta in modo inaudito senza nessuna crepa nemmeno davanti allo specchio.

Prima seduta e affianco al letto con il suo gatto che le fa da assistente e gira intorno a lei, poi in piedi per mostrare la vestibilità del completino. Uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta.

Anticipa che si prepara per allenarsi la Vignali ma suggerisce anche di usare il completino come regalo di Natale per parenti o amiche sportive, ovviamente con il suo codice sconto.