Bonus Famiglia 2021, quanto entrerà nelle casse degli italiani

In arrivo il Bonus Famiglia 2021: tutte le novità e gli incentivi introdotti dal governo destinate a genitori e figli

Con l’arrivo del 2021 le tasche degli italiani ed in particolare delle famiglie saranno un po’ più piene grazie al Bonus Famiglia 2021 che prevede delle novità a livello fiscale e non solo a sostegno dei nuclei familiari.

Tutto questo sarà introdotto con la Legge di Bilancio. Tra le novità più attese e di gran lunga nominate in questo anno c’è l’assegno unico per i figli per un massimo di 21 anni che darà una grande mano alle famiglie dello stivale e sarà introdotto a partire da luglio 2021.

Si aggiungono poi i congedi per i genitori, quello di paternità e di maternità che permetterà di avere maggiore tempo a disposizione da dedicare ai figli assentandosi dal lavoro.

Tra le altre norme effettive del 2021 anche l’assegno di natalità che si aggiunge al sostegno economico già attivo destinato alle mamme sole, dando priorità ai figli con disabilità.

Bonus Famiglia 2021, tutte le specifiche

Partiamo subito con l’assegno unico per i figli fino al 21esimo anno di età. È questa la misura più attesa del Bonus Famiglia 2021 voluta fortemente da Elena Bonetti, ministra della Famiglia, introdotta come una delle linee del Family Act.

Per il 2021 saranno stanziati 3 miliardi di euro e 5 per il 2022 per poter attivare l’assegno unico per i figli e sarà erogato alle famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza della mamma.

Sono previsti un massimo di 250 euro al mese per ogni figlio. Una somma che si comporrà in base ad una parte fissa e una variabile per famiglia. Tutte le specifiche sul funzionamento, l’assegnazione e l’erogazione dell’incentivo saranno poi rese note nell’apposito decreto.

Per il congedo parentale, invece, destinato sia a mamma che a papà, i giorni a disposizione arrivano ad essere ben 10. Per le mamma single con figli con disabilità, l’assegno di sostegno potrà arrivare fino ad un massimo di 500€.

Sostegno anche alle imprese da parte del governo per le mamma lavoratrici che grazie ad un fondo di 50 milioni di euro permetterà alle donne di ritornare a lavoro dopo 5 mesi.