Emma Marrone come mamma l’ha fatta, in bagno e con una gran disperazione – FOTO

Emma Marrone ha mostrato ai followers la propria disperazione attraverso uno scatto su Instagram, accompagnato dalla fatidica domanda: “Che fai a Capodanno?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“Per secoli ci siamo lamentati. Adesso quanto ci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo?“, ironizza Emma, postando una foto della sua “disperazione”. Nel bagno di casa propria, la Marrone ha le mani fra i capelli ed il volto imbronciato. Dalle sue parole, traspare l’esigenza di ritornare al più presto alla normalità, così da trascorrere giornate come quella di Capodanno nel clima che ad esso si addice.

Gli utenti, che condividono il suo stesso pensiero, non esitano a supportarla: “Sul serio…“, “Ho sognato di venire ad un tuo concerto, manchi troppo“, commentano sotto al post.

LEGGI ANCHE —> Emma Marrone, lo scatto in ospedale che commuove i follower – FOTO

Emma Marrone: vacanze di Natale in famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE —> Antonino Spinalbese, la decisione che stravolge la sua vita: c’entra Belen

Nei giorni scorsi, Emma Marrone ha condiviso con i fan degli scatti del suo Natale in famiglia. La cantante, dopo mesi di lontananza, ha finalmente raggiunto i propri cari in Puglia, trascorrendo le feste in un clima di serenità e calore.

La cantante, attraverso delle Instagram stories, ha anche voluto ironizzare in merito alla sua poca “socialità”. Nel corso delle vacanze, infatti, l’ex giudice di X Factor si è assentata dai social, scegliendo di vivere il Natale e le feste come un momento di condivisione e di vicinanza ai suoi affetti.

Emma, scusandosi con i followers, ha poi coinvolto la mamma in alcune divertenti scenette, chiedendole dei “contenuti social da poter postare“. Le parole della Marrone sono sembrate una vera e propria frecciatina a tutti quei vip che, anziché godersi il Natale, hanno riempito Instagram di storie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Attualmente, tuttavia, nella mente di Emma è subentrata un’ulteriore preoccupazione. Che fare a Capodanno? Nel bel mezzo della disperazione, la cantante non poteva non condividere il proprio stato d’animo con i fan.