Una frana a Gjerdrum, in Norvegia, ha distrutto diversi edifici: il bilancio al momento è di dieci feriti e di oltre venti persone disperse.

Una terrificante frana, durante la scorsa notte, ha investito una parte della località di Ask, nel comune di Gjerdrum, in Norvegia. Il bilancio provvisorio della tragedia parla di 10 persone ferite, una delle quali in modo grave, ed oltre 20 dispersi. La frana avrebbe travolto decine di abitazioni ed edifici andati completamente distrutti dal fango. Sul posto sono intervenute numerose squadre di emergenza che hanno prestato soccorso ai feriti e stanno lavorando tra le macerie delle strutture.

Dieci persone ferite, una in modo grave, e 21 dispersi. Questo il bilancio provvisorio, che le autorità temono possa salire, della terrificante frana registratasi durante la scorsa notte ad Ask, località del comune di Gjerdrum a circa quaranta chilometri da Oslo. L’enorme colata di fango, come riportano i media locali e la redazione di Rai News, avrebbe letteralmente travolto diversi edifici distruggendoli.

Sul posto si sono precipitate decine di squadre di emergenza che hanno avviato le operazioni di soccorso. Alcuni feriti sarebbero stati trasportati in eliambulanza in ospedale, dove ora si troverebbero ricoverati. I soccorritori adesso stanno lavorando alla ricerca dei soggetti dispersi che per il momento risultano essere 21. I soccorsi hanno anche provveduto all’evacuazione di circa 500 persone.

Il sindaco locale Anders Østensen, recatosi sul luogo della frana, ha descritto la situazione come drammatica. Il comune di Gjerdrum conta poco meno di 7mila abitanti, la gran parte dei quali vivono proprio ad Ask.

Il premier Erna Solberg ha espresso la sua vicinanza alla popolazione di Ask attraverso un post sul proprio profilo Twitter. “Fa male – ha scritto il premier- vedere come le forze della natura hanno devastato Gjerdrum. Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dalla frana. Ora è importante che i servizi di emergenza svolgano il loro lavoro“.

Det er vondt å se hvordan naturkreftene har herjet i Gjerdrum. Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin. — Erna Solberg (@erna_solberg) December 30, 2020



Non sono ancora chiare le cause che abbiano potuto provocare una frana di questa portata, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti delle autorità e degli esperti norvegesi. Al vaglio di quest’ultimi vi sarebbero anche gli smottamenti della terra per capire se vi possano essere nuove frane.