Antonino Spinalbese, la decisione che stravolge la sua vita: c’entra Belen

Antonino Spinalbese sembra disposto a tutto per la sua Belen: stando alle indiscrezioni di Giornalettismo, il ragazzo si è licenziato pur di starle accanto

Solo quale mese fa, Giornalettismo aveva riportato la notizia di un periodo di aspettativa richiesto da Antonino Spinalbese. Il ragazzo, impiegato presso un salone di Milano come hair stylist, si era concesso un momento di pausa dal lavoro, probabilmente anche a causa della sua più grande distrazione: la bella showgirl Belen Rodriguez. Il ragazzo, il cui sogno nel cassetto era quello di fare il fotografo, sembra attualmente deciso a riprendere in mano questa possibilità. Stando agli ultimi rumors, Spinalbese si sarebbe definitivamente licenziato dal noto salone.

Che la fidanzata lo abbia spinto ad inseguire i suoi desideri?

Antonino Spinalbese: ecco come ha stravolto la propria vita

Giornalettismo, solo qualche mese fa, comunicava ai lettori la seguente notizia: “Antonino ha momentaneamente lasciato il lavoro, prendendo un periodo di aspettativa non retribuita“. Il 25enne, fidanzato di Belen, lavorava come hair stylist presso un noto salone di Milano, ma l’incontro con la showgirl argentina sembra avergli fatto mettere in discussione tutto.

“Spinalbese, nella sua “prima” vita, ha sempre sognato di fare il fotografo professionista“, proseguiva il giornale. D’altro canto, la passione dell’hair stylist per la fotografia era già all’epoca evidente. Il suo profilo Instagram, curatissimo in ogni dettaglio, ne è una testimonianza lampante.

“Sembrerebbe che la stessa Belen abbia spinto il suo uomo a seguire la sua passione“: queste le parole che il giornale riportava qualche tempo fa. Ad oggi, Giornalettismo ha nuovamente sganciato una bomba: stando ai rumors, Antonino avrebbe finalmente compiuto il grande passo, abbandonando definitamente il lavoro di hair stylist per dedicarsi alla fotografia.

Una drastica decisione per il ragazzo, che con ogni probabilità ha l’appoggio della showgirl argentina. Una scelta importantissima per il futuro di Antonino, che ha dimostrato di voler lottare per realizzare il suo più grande sogno.