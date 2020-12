Belén Rodríguez, litiga con Antonino Spinalbese e arrivano i carabinieri – FOTO

Belén Rodríguez è stata paparazzata mentre era al tavolino di un bar con il fidanzato, Antonino Spinalbese: la reazione della showgirl

Volente o nolente Belén Rodríguez è sempre al centro del gossip nostrano e non solo. Questa volta la showgirl è stata paparazzata da un fotografo del settimanale ‘Oggi’ mentre era seduta fuori a un bar del centro di Roma con il fidanzato Antonino Spinalbese. La coppia, come scrive la stessa rivista patinata, era immersa in una discussione e quando Belén ha visto il fotografo intento a scattare, è andata a chiamare le forze dell’ordine. La showgirl era su tutte le furie forse proprio perché più che una tranquilla uscita al bar sembrava una lite, così ha fermato tre carabinieri che si trovavano a passare di lì per ristabilire la privacy venuta a mancare a causa della presenza del paparazzo.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno abbraccia il magico amico: lo sguardo ammaliante FOTO

Belén Rodríguez risponde alla dedica di Antonino Spinalbese su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE -> Verissimo, le lacrime dalla Toffanin e il racconto struggente

Da quest’estate Belén frequenta quello che poi è diventato il suo compagno. A dimostrazione dell’amore che ha completamente rapito la showgirl sono le numerose foto che pubblica sui social. I malumori per l’ex Stefano De Martino sembrano ormai un lontano ricordo. Nel cuore della modella argentina sembra ci sia posto soltanto per il nuovo fidanzato oltre che per il piccolo Santiago di 7 anni. Questa volta però è stato Antonino Spinalbese a dedicare alla sua fidanzata un bellissimo post su Instagram, condividendo un vecchio scatto della scorsa estate in cui la coppia è comodamente stesa sul letto in un romantico scambio di effusioni. Il fotografo milanese ha scritto: “All’inizio facevo foto fingendo di farle, mimavo le gesta di uno scatto, per il semplice fatto che, credevo che quei momenti meritassero di essere racchiusi solamente nella mia testa e non scattati per davvero… volevo fossero solamente miei. Poi ci fu questo scatto, il primo“…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

La risposta della showgirl argentina non si è fatta attendere: Belén ha scritto che le sembra di conoscerlo da tanto tempo, così tanto che le sembrano cento anni e non sa quale sia il motivo ma “tu ogni giorno sei di più, di più di più di più”, ha concluso la Rodríguez.