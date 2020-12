Sabrina Salerno abbraccia il magico amico: lo sguardo ammaliante – FOTO

Sabrina Salerno continua a fare strage di cuori con le sue foto pubblicate sui social network: questa volta la cantante è in dolce compagnia

Sabrina Salerno è sempre più bella in qualsiasi foto pubblichi su Instagram. Viene proprio voglia di chiederle quale sia il trucco nascosto dietro ai suoi scatti perché per lei il tempo gira al contrario. Ogni anno che passa si mostra sempre più affascinante e sembra ringiovanire. Nelle ultime foto pubblicate sui social la cantante di “Boys” si mostra insieme al suo gattone rosso che appella come “magico”. Anche se il suo amico a quattro zampe sembra non volerne sapere di guardare l’obiettivo, la sua padrona invece sa come ammaliare i suoi follower con lo sguardo degno del migliore felino. Nonostante il look invernale, Sabrina riesce ad incantare il suo pubblico solo con la bellezza dei lineamenti del viso e il sorriso da eterna trentenne.

Sabrina Salerno: gli esordi musicali di un’avvenente cantante