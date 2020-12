Fiction Rai, tutti i nuovi arrivi: cosa ci aspetta nel 2021

Da “Che Dio ci aiuti” a “I bastardi di Pizzofalcone”: ecco quali sono le Fiction Rai più attese dell’anno 2021.

Il 2020 volge finalmente al termine. Con la fine di questo anno particolarmente funesto, si apre una nuova, entusiasmante stagione televisiva. Scopriamo insieme cosa ci riserva il 2021 in termini di fiction Rai trasmesse in prima serata sul piccolo schermo.

Fiction Rai 2021, le novità e i ritorni più attesi

La nuova stagione delle fiction Rai si apre ufficialmente il 7 gennaio con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Lo show, articolato in 20 puntate, vedrà tra le new entry Pier Paolo Spollon, già protagonista di diverse serie tv di successo.

Tra gennaio e febbraio tornano poi le vicende del viceprocuratore Rocco Schiavone (quarta stagione), interpretato da Marco Giallini, e quelle de La compagnia del cigno (seconda stagione), ora alle prese con la maturità.

Dovremo invece aspettare la fine del 2021 per avere notizie di Lila e Lenù, protagoniste de L’amica geniale (terza stagione). Incerta anche la data di uscita de I bastardi di Pizzofalcone, così come poco si sa riguardo alla possibile messa in onda de L’allieva (quarta stagione), Doc – nelle tue mani (seconda stagione) e Vite in fuga (seconda stagione), nonostante la loro riconferma sembra ormai cosa assodata.

Tra i nuovi arrivi segnaliamo invece:

Leonardo , che ripercorre la straordinaria vita di Leonardo Da Vinci tramite la magistrale interpretazione di Aidan Turner

, che ripercorre la straordinaria vita di tramite la magistrale interpretazione di Aidan Turner Noi , remake italiano di This Is Us con protagonista Lino Guanciale

, remake italiano di This Is Us con protagonista Esterno Notte, fiction Rai diretta da Marco Bellocchio e dedicata al rapimento di Aldo Moro

Insomma… si prospetta un anno davvero interessante, non credete?