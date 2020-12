Sonia Lorenzini fa il bilancio del Gf in lingerie: bella da togliere il fiato | FOTO

Per Sonia Lorenzini, reduce dall’esperienza del Grande Fratello, è tempo di bilanci: in lingerie, l’influencer fa il resoconto della propria esperienza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

“Si dice breve ma intenso“, esordisce Sonia Lorenzini nel suo ultimo post di Instagram. L’influencer, eliminata dal Grande Fratello lo scorso lunedì, è tornata attiva sui social, ed ha voluto condividere con i fan il bilancio di questa esperienza.

“Ho pianto, riso, discusso… ho conosciuto delle persone fantastiche“, prosegue la Lorenzini, che si dichiara soddisfatta dei momenti vissuti. I followers, tuttavia, sono distratti da ben altro. La bella Sonia ha deciso infatti di postare uno scatto in lingerie, che valorizza le curve incantevoli del suo corpo. “Sempre con te fino alla fine” – le scrive un utente, e qualcun altro rincara la dose – “La migliore scoperta di questo reality“.

Sonia Lorenzini: bilancio dell’esperienza al Grande Fratello

“Ho dato il meglio e il peggio di me, ma semplicemente me stessa…“, scrive Sonia Lorenzini nell’ultimo post di Instagram. Per l’incluencer, l’esperienza al Grande Fratello è durata fin troppo poco. Tuttavia, questo non le ha impedito di instaurare dei legami sinceri e profondi.

Primo fra tutti, quello con Dayane Mello. Le due coinquiline, che hanno legato fin da subito, si sono supportate a vicenda, ed hanno trovato l’una conforto nell’altra nei momenti più difficili. Il rapporto con Andrea Zelletta si è rivelato un’ulteriore conferma per Sonia: i due, amici già da prima di entrare nella casa, hanno consolidato ancora di più il loro legame.

Chi invece Sonia ha dimostrato di non apprezzare è Rosalinda Cannavò. Nonostante, agli inizi, tra le due donne sembrava essersi creato un buon feeling, la nomination della Cannavò non è decisamente andata giù a Sonia, che da quel giorno ha iniziato a guardarla con altri occhi.

Troppo breve la permanenza della Lorenzini al Gf, persino per creare una liaison amorosa. Nonostante il bel Mario Ermito sembrasse interessato a lei, Sonia ha sempre palesato forti dubbi nei suoi confronti.