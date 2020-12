Chiara Ferragni, svelati i quattro indizi sul suo Capodanno – FOTO

L’influencer più seguita in Italia, Chiara Ferragni fornisce quattro indizi su come sarà il suo Capodanno, il web reagisce con stupore.

Chiara Ferragni è certamente l’influencer più seguita e rinomata in Italia. Apprezzatissima anche all’estero, la Ferragni negli anni si è consolidata come voce influente soprattutto per le nuove generazioni. Anche su questioni che esulano i trend del momento, la Ferragni spesso affronta questioni più concrete e serie che attengono la società. Non solo donna in carriera ed influncer per i brand più rinomati, la Ferragni usa il popolarissimo profilo Instagram anche per farsi apprezzare sotto un’altra veste, ovvero quella dell’ironia. Questo post condiviso meno di un giorno fa e già virale sul web, scandisce quattro momenti che rappresentano i momenti di Capodanno. In realtà sono quattro foto diverse che suscitano davvero tanta ilarità.

Chiara Ferragni diventa meme di sé stessa, mitica

Alle 20:20 si cena, alle 22:00 si brinda, alle 23:30 ci si prepara per la mezzanotte ed alle 00:01 si dorme, questo è il messaggio ironico che l’influencer invia sui social. Un pensiero che diciamo circola molto in rete ma questa normalità e questa riscoperta della famiglia accomuna tutti, a prescindere se personaggio noto o meno. La Ferragni ovviamente festeggerà il Capodanno insieme a marito e figlio. «Evviva la normalità» è il commento più diffuso. Ovviamente il web apprezza il post della Ferragni, tantissimi i commenti per la moglie di Fedez: da Chiara che fa meme la mia nuova religione o ancora un’utente scrive Ahahah se lo fai tu allora mi consolo 😜💪🏼.

Nonostante a casa e in famiglia, la Ferragni non rinuncia ad un make-up che valorizzi la sua bellezza già notevole degno da ultimo dell’anno.