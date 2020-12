Claudia Ruggeri condivide la sua foto giornaliera e che infarto-FOTO

La Ruggeri ha condiviso la sua tipica foto sexy ma stavolta davvero rischio d’infarto, appare con una canotta nera attillata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La Ruggeri bellissima in total black con una canotta attillata che mette in vista il suo seno prorompente. Nelle stories instagram condivide una frase ironica:”Per il 2021 è possibile vedere prima il trailer?”. Come darle torto, purtroppo questo anno è stato devastante sotto ogni punto di vista, sicuramente la cosa più terribile è chi ha perso i proprio cari senza nemmeno potergli dire addio. Ma anche la privazione della nostra libertà è stata davvero una prova difficile.

Claudia Ruggeri a Natale era un incanto in rosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La Ruggeri a natale indossava un abito rosso fuoco, bellissima e sensuale come sempre. Aveva anche scritto nella didascalia:”Un felice sereno Natale a tutti voi…abbracciamoci virtualmente oggi per stringerci più forte domani”. Le stesse parole dette da Conte in diverse occasioni. Lei ha passato il natale insieme al marito e all’amato cagnolino. Un’altra frase ironica nelle stories, le piace molto ridere alla Ruggeri. Un’articolo falso della Repubblica che dice:”La specializzanda:”Fortunata ad aver fatto il vaccino. Ho provato a spegnere la sveglia col pensiero, ma il 5G ancora non va”.

Effettivamente purtroppo in molti hanno ancora la convinzione che questo vaccino sia formato da chissà quali ingredienti strani e ne hanno paura. Invece è importante vaccinarsi per eliminare il virus, altrimenti dovremmo tenercelo per sempre. La paura è da entrambi i lati ma a questo punto bisogna avere coraggio e vaccinarsi per cambiare la situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La Ruggeri intanto continua a deliziare i suoi follower con le sue foto sensuali e belle, ma anche con la sua ironia e simpatia. In molti attendono di rivederla nuovamente ad Avanti un altro che ricomincerà con l’anno nuovo. Si aspetta con ansia anche il ritorno di Paolo Bonolis ovviamente.