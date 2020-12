Jolanda De Rienzo da impazzire sui social: la giornalista ha infuocato Instagram con un paio di scatti spettacolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda DeE Rienzo (@jolefiore)

Jolanda De Rienzo è sicuramente una delle giornaliste più amate dal popolo italiano. La nativa di Napoli, dopo aver condotto diversi programmi sul Napoli calcio, è passata anche per Sportitalia. La classe 1987 ebbe anche un litigio in diretta televisiva con Valter De Maggio.

Jolanda è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram. La napoletana, poco fa, ha infuocato il web con un paio di scatti sbalorditivi in cui indossa un vestito di colore rosso fuoco con décolleté da brividi in primissimo piano.

Jolanda De Rienzo, scollatura pazzesca: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda è sempre più esplosiva sui social network: la bella giornalista ha incantato la sua platea pubblicando un paio di scatti da capogiro. La napoletana indossa un vestito di colore rosso con scollatura vertiginosa: il suo décolleté prosperoso conquista letteralmente la scena. La bellezza del suo viso non passa di certo inosservata.

Lo scatto ha già raccolto 13mila cuoricini. “Carichi per il 2021? Un tocco di rossetto e arrivo“, ha scritto nella didascalia. I fan stanno ovviamente commentando con entusiasmo e i complimenti si sprecano. “Sei sempre un incanto”, “Spettacolare”, “Sei deliziosa”, “Patrimonio dell’Unesco”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda, nel corso dell’estate, è stata decisamente inarrestabile. La presentatrice ha condiviso diversi scatti in costume favolosi, piazzando spesso il suo fondoschiena in bella mostra.