Leonardo Bongiorno, di cosa si occupa il figlio del mito Mike

Leonardo Bongiorno, figlio del grande Mike, ha seguito le orme del padre: ecco di che cosa si occupa

Mike Bongiorno, caposaldo della televisione italiana, ├Ę scomparso nel 2009, lasciando nel pubblico che lo seguiva un grande vuoto. Nel 2007, per via dei successi conseguiti nel mondo dello spettacolo, gli era stata conferita dalla Iulm la laurea honoris causa in televisione, cinema e produzione multimediale. Ad oltre 11 anni dalla sua morte, il figlio Leonardo Bongiorno porta avanti l’eredit├á paterna, nonostante il suo lavoro sia parzialmente diverso da quello del noto presentatore.

Scopriamo insieme di cosa si occupa, nello specifico, il figlio di Mike.

Leonardo Bongiorno, il figlio che ha seguito le orme di papà Mike

Classe 1989, Leonardo Bongiorno ├Ę il pi├╣ piccolo dei figli del mito Mike. Il giovane, che ha studiato presso l’Universit├á Bocconi di Milano, si ├Ę laureato in Economia. Sin da piccolo, il ragazzo ha preso dimestichezza con il mondo dello spettacolo, partecipando a ben 2 spot pubblicitari con Fiorello e pap├á Mike.

Successivamente, Leonardo ha deciso di abbandonare l’Italia per trasferirsi a Shangai, dove ha conseguito un master in lingue, management e politica. Attualmente, il pi├╣ piccolo dei Bongiorno ├Ę entrato nel mondo dell’imprenditoria, ma non ha affatto abbandonato gli insegnamenti del suo immenso pap├á.

Tornato in Italia, infatti, Leonardo ha aperto una fondazione assieme agli altri due fratelli. Quest’ultima, denominata Fondazione Casa Allegria, ha l’obbiettivo di aiutare le persone in difficolt├á, ed ├Ę rivolta in particolar modo agli anziani.

Per Leonardo, la fondazione rappresenta il mezzo attraverso cui portare avanti l’eredit├á spirituale di Mike, il cui immenso cuore non verr├á mai dimenticato dagli affezionati telespettatori.