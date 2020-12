Maschera con ingredienti casalinghi: ricette semplici da fare a casa!

Ecco gli ingredienti più efficaci per creare una maschera con ingredienti casalinghi. Cosa usare per dare beneficio alla pelle.

Molti degli ingredienti che spesso usiamo in cucina hanno molte proprietà benefiche anche per il nostro organismo. Questi ingredienti di largo consumo possono aiutare la nostra pelle a trovare lucentezza e brillantezza. Dopo avervi parlato delle maschere viso fatte in casa per brufoli, diamo un’occhiata alle maschere con ingredienti casalinghi e facili da reperire.

Ingredienti per creare una maschera viso con ingredienti naturali

Il caffè che, oltre ad essere un ottimo energizzante grazie alla presenza della caffeina, ha anche delle proprietà rigeneranti che donano alla pelle elasticità.

Anche il limone grazie alla sua acidità ha molti benefici per la nostra pelle perché è un ottimo antibatterico che ci permette di eliminare le impurità della pelle

Questi rimedi semplici e naturali sono facilissimi da preparare e vi porteranno in breve tempo a raggiungere risultati davvero soddisfacenti per la vostra bellezza.

Una maschera davvero utile con ingredienti molto validi grazie alle loro proprietà è quella composta dal miele, che lascerà la pelle molto morbida e ,e caffè che, invece, avrà l’effetto di uno scrub naturale rivitalizzando tutti i pori.

Crearla è semplicissimo. Miscelate 1 cucchiaino di miele con 2 cucchiaini di caffè macinato. Una volta ottenuto un composto omogeneo, poi, lasciatelo a riposo per almeno cinque minuti e applicatela sul viso. I risultati saranno visibili fin dalle prime applicazioni.

Un altro trattamento molto utile è quello di latte e pomodoro. Il latte ha un pH basico, mentre il pomodoro ha un’azione acida. Questo composto gode di proprietà purificanti grazie all’azione dei due elementi .

Il procedimento per creare la nostra maschera è molto semplice: bisogna prendere 1 cucchiaino di latte intero e 1/2 cucchiaino di concentrato di pomodoro.

Il tutto va amalgamato bene. Utilizzate dei semplici dischetti struccanti per andare a tamponare uniformemente la pelle del viso. Il consiglio è quello di applicare questa maschera di sera prima di andare a dormire. Così facendo, l’azione purificante durerà per tutta la notte. Questa maschera potete utilizzarla anche due volte la settimana.

Ingredienti casalinghi per creare maschere fatte in casa

Anche l’uovo ha molte proprietà benefiche. Lascia la pelle molto pulita e levigata grazie alle sue proprietà nutritive.

Potrete creare una maschera con 1 albume d’uovo miscelato e 1 cucchiaino di limone. Già dopo le prime applicazioni, il viso apparirà più luminoso e più compatto perché i pori verranno aperti e così sarà più facile per la pelle eliminare le impurità.

Una volta applicata la maschera, lasciatela agire solo per 5 minuti e, poi, risciacquate con acqua tiepida.

Un altro ingrediente, quasi miracoloso, è senza dubbio l’olio di cocco. Questo alimento negli ultimi periodi è sempre più in voga. Questa maschera è molto semplice da creare.

Ci basterà 1 cucchiaino di olio di cocco e 1/2 cucchiaino di curcuma.

La curcuma, come l’olio di cocco, è molto utile contro lo smog e le polveri sottili. Potete applicare questa maschera anche più volte la settimana. Saprà dare grandi risultati dopo pochissimo tempo. La pelle, infatti, apparirà più sana e idratata e non saranno più visibili screpolature.