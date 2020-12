Tim celebra i 100 anni della telefonia italiana e lo fa con un nuovo spot: ancora una volta protagonista sarà la voce di Mina con un brano esclusivo

Per rendere omaggio e celebrare i 100 anni della telefonia italiana, Tim ha pensato di creare uno spot esclusivo che vedrà nuovamente coinvolta la straordinaria voce di Mina. Una collaborazione che continua, la loro, e che sarà in grado di emozionare il pubblico ancora una volta. Lo spot è diretto da Luca Josi e Luca Tommassini e andrà a sottolineare il ruolo che la compagnia telefonica ha avuto nello sviluppo delle comunicazioni. La colonna sonora è stata ancora una volta affidata a Mina che ha voluto registrare un brano davvero speciale.

Mina canta la versione italiana di “This Is Me”

Per l’occasione Mina ha registrato la versione italiana del brano “This is me”, tratto dal film musical “The Greatest Showman” e originariamente cantata da Keala Settle. La canzone è stata candidata agli Oscar e ha vinto un Golden Globe come miglior canzone originale, oltre ad aver emozionato milioni di persone. Mina canterà la sua versione italiana, rendendola senza alcun dubbio altrettanto speciale.

Lo spot verrà presentato per la prima volta al pubblico nella serata del 31 dicembre. Andrà infatti in onda sulle reti principali poco prima del discorso di fine anno tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rimarrà in rotazione fino al 6 gennaio e la versione integrale sarà della durata di 3 minuti e 49 secondi.

L’annuncio è stato dato dal fan club ufficiale di Mina attraverso le piattaforme social. Questa sera il pubblico avrà finalmente modo di poter gustare il nuovo spot e soprattutto la meravigliosa voce di una delle artiste italiane più talentuose e amate.