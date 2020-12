Renzi attacca e minaccia Conte: “Non ho da perdere nulla”

Matteo Renzi non ci sta e sulla crisi di governo sferza ancora su Conte. Quello che dice è forte e molto bollente

“Conte non ha capito che io non ho niente da perdere, non sono come Salvini che si giocava il Viminale” questa una delle ultime frasi che Matteo Renzi avrebbe detto nelle ultime battute sulla crisi di governo. Ad attribuirgliele Carlo Bertini che su La Stampa racconta un retroscena che riguarderebbe proprio il leader di Italia Viva.

Le dichiarazioni di Renzi, se confermate, sono davvero esplosive e non farebbero altro che rendere ancora più bollente la crisi di governo dopo gli svariati momenti in cui l’ex segretario del Pd ha fatto capire di volersi staccare e salutare l’appoggio al presidente del consiglio Giuseppe Conte.

“Se perdiamo in aula, a lui tocca governare con una maggioranza debole, un’agonia. E noi dall’opposizione recuperiamo voti. Se vinciamo, lui perde e se ne va a casa” queste le altre parole incalzanti che Renzi avrebbe pronunciato.

“Duello” tra Renzi e Conte, la crisi di governo

La crisi di governo è ormai aperta da un pezzo. I rapporti tra Renzi e Conte sono forse arrivati alle battute finali. Del resto ci sono stati molti fatti che si sono susseguiti, uno dietro l’altro, che hanno acuito le tensioni.

Per molti il presidente del Consiglio continua a sfidare Renzi dicendo continuamente dei no. Per la cessione della delega ai servizi segreti, per il Mes e anche per il rimpasto.

“Finché ci sarò io ci saranno sempre passaggi chiari, franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare e i protagonisti si assumeranno le rispettive responsabilità” è questa una delle frasi che maggiormente hanno fatto arrabbiare Renzi.

Dunque cosa succederà ora non è ancora chiaro. Il segretario di Italia Viva ritornerà su queste parole vere o presunte? Un altro capitolo ancora da scrivere.