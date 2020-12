Francesco Renga, “Torneremo ad abbracciarci”. L’appello nostalgico sui social

Il cantante Francesco Renga sente la mancanza dei concerti dal vivo e fa un appello accorato sui social, i fan sono d’accordo con lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Il cantautore Francesco Renga è conosciuto al pubblico per la sua storia appassionata e appassionante con Ambra Angiolini, conclusa dopo anni di felicità e tanto amore dato e donato anche a chi stava loro intorno. Oggi Francesco Renga ha una relazione con Diana Poloni, che si occupa di risorse umane in un’azienda del settore dei distributori automatici.

Quest’anno per lui saranno delle feste non molto allegre, la morte del padre pochi mesi fa è stata un grande colpo per lui. L’uomo era afflitto dall’Alzheimer, inoltre il ricordo della madre Jolanda venuta a mancare quando lui era appena 19enne, è sempre una ferita aperta.

In un’intervista rilasciata un anno fa a Verissimo faceva presente la cosa e spiegava che il padre nonostante la malattia avesse sempre avuto nel cuore la moglie: “Ha dimenticato tutto tranne lei”, ha rivelato alla conduttrice.

LEGGI ANCHE -> Flavio Insinna, quell’insegnamento importante ricevuto dal padre a soli 10 anni

Francesco Renga, quella mancanza incommensurabile per i concerti dal vivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

LEGGI ANCHE -> Eleonora Pedron, senza veli è uno schianto. “Quella sua maglietta fine…” – FOTO

L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato proprio tutto e anche i concerti e gli spettacoli sono stati uno dei settori tra i più colpiti dalla pandemia in corso. Annullamenti e slittamenti all’interno del mondo della musica, appuntamenti live degli artisti italiani e internazionali posticipati a data da destinarsi.

Anche Renga ne risente di questa clausura forzata e ieri si è lanciato in un post sulla sua pagina Instagram in cui ricorda il suo ultimo spettacolo l’anno scorso. “Un anno fa il nostro meraviglioso tour era appena finito…dentro di me indelebili le emozioni e la gioia di quei giorni. Il periodo assurdo cui andavamo incontro non era minimamente immaginabile”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Poi però Francesco Renga ha inviato anche un messaggio di speranza al pubblico guardando al futuro con grande fiducia “È stato un anno di sacrifici e dolore, ma adesso la sensazione è che si debba guardare tutti al futuro con fiducia e speranza. Ritorneremo ad abbracciarci ai nostri concerti…a ridere ed emozionarci, piangeremo finalmente di gioia”.