Sara Croce, pizzo e trasparenze per un risultato peccaminoso – FOTO

Sara Croce, i suoi scatti bollenti mandano in tilt il web: lei ci ride su, i suoi follower rischiano l’infarto.

Scatto in bianco e nero, paesaggio mozzafiato per Sara Croce: la showgirl propone alcuni scatti che fanno parte del medesimo shooting che rievoca le temperature miti squisitamente primaverili. Abito a costine lunghezza appena sotto il ginocchio, la Croce sembra una diva di altri tempi, fotografata mentre si concede – scalza – una passeggiata sull’erba. Con una mano tiene le scarpe, con l’altra si allontana una ciocca di capelli dal viso. Le foto hanno un fascino retrò, sicuramente un effetto voluto dal fotografo che ha optato per delle tonalità quasi vintage. Il risultato è sublime, emerge tutta la bellezza di Sara. Apprezzatissima sul web, prossima infatti al raggiungimento del milione di follower.

Sara Croce in lingerie finisce sul web, ecco la reazione

