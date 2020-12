Smettere di russare è possibile: ecco le migliori soluzioni naturali

Russare, si sa, ostacola il riposo e rischia di mettere a dura prova il benessere della coppia. Riuscire a conquistare notti silenziose e riposanti è però possibile. Ecco le migliori soluzioni naturali per smettere di russare.

Russare è certamente uno degli incubi maggiori della vita di coppia e non solo per una prerogativa maschile. Sono infatti circa il 57% degli uomini ed il 40% delle donne a russare.

La fonte di grande disagio non risiede soltanto in chi condivide la camera da letto con il russatore ma anche, e soprattutto, per chi soffre di tale disturbo. Si tratta di un problema che può diventare un vero e proprio rischio per la salute. Le apnee notturne possono infatti causare malattie cardiache ed ictus.

Quando respiriamo normalmente, utilizziamo il naso ma se la via nasale è ostruita o ristretta, l’aria è obbligata a passare per la bocca.

Non bisogna però allarmarsi perchè, per limitare il russare, possono essere adottati alcuni semplici accorgimenti. Ed oggi ti indicheremo le migliori soluzioni naturali.

Dall’alimentazione alla postura: i metodi più efficaci per non russare

Senz’altro il primo fattore a cui prestare attenzione è quello che riguarda la cena. La cena deve infatti essere light e contenere pochi grassi e nessuna bevanda alcolica. Questo perché, quando l’organismo deve digerire un pasto serale pesante ha bisogno di più energie. Quest’ultime vengono recuperate mettendo a riposo i muscoli, compresi quelli di palato e del primo tratto di gola. Questi, di conseguenza, diventano più flaccidi ed entrano in collisione, vibrando in maniera sonora. Perciò nel pasto serale, servi nella tua tavola piatti leggeri, contenenti verdura fresca e rinuncia agli alcolici.

Tra i migliori alimenti in grado di fare la differenza per dormire bene, ritroviamo: aglio, cipolla, rosmarino, peperoncino, olio extra vergine di oliva e miele. Il peperoncino veniva utilizzato già in antichità per i suoi benefici. Una giusta quantità è in grado di donare al tuo corpo, le proprietà vasodilatatore sufficienti per eliminare il muco che ostruisce il naso.

Anche la cipolla è un alimento usato già in antichità come cura per il raffreddore. Tra le sue proprietà c’è senz’altro quella decongestionante. Un infuso di zucchero e cipolla prima di dormire può essere una valida soluzione.

Un’altra soluzione efficace è quella di trovare delle posizioni che impediscano di dormire sulla schiena. Perché è proprio in questo modo che avviene una temporanea ostruzione del passaggio dell’aria, responsabile del tuo russamento.

Per questo, cerca di dormire appoggiato su un fianco e di tenere la testa sollevata. Ti basterà utilizzare un cuscino in più o alzare il materasso di circa 10 cm in corrispondenza della testa.

Cerca poi di mantenere il tuo peso ideale. L’accumulo di adiposità in generale ed in particolare nella zona del collo, comporta una maggiore difficoltà nel passaggio dell’aria. Stando sdraiati il fenomeno (ovviamente) si acuisce. Anche un leggero sovrappeso può determinare la roncopatia e farti russare.

Cura le tue allergie. Se soffri di allergia che può causare confezione nasale, consulta uno specialista che possa prescriverti un trattamento.

Infine, libera sempre il tuo naso prima di andare a letto. Può essere molto utile lavare il naso con dell’acqua tiepida ed un cucchiaino di sale. Tramite degli appositi imbuti potrai effettuare degli sciacqui nasali.

Russare è una pratica fastidiosissima in grado di compromettere il tuo riposo e quello di chi ti sta accanto. Per questo, e per evitare patologie più gravi, prova questi metodi naturali super efficaci e non te ne pentirai!