Clizia Incorvaia serie di FOTO dove ti puoi innamorare, una anche piccante..

Clizia Incorvaia sa come far impazzire i suoi follower: la blogger ha postato un collage da capogiro sui social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia Incorvaia è una fashion blogger ed influencer di successo: il suo account Instagram vanta 580mila follower. La nativa di Pordenone ha preso parte al ‘Grande Fratello VIP 2020’: durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, la 40enne si è legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro.

Clizia ama postare scatti pazzeschi sui social network: i suoi contenuti sono sempre spettacoli sensuali. La Incorvaia, poco fa, ha deliziato i suoi fan condividendo un post contenente un collage da capogiro.

Clizia Incorvaia fa impazzire i fan: il collage è pazzesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia Incorvaia non smette di stupire sui social network: la 40enne ha pubblicato un post su Instagram che contiene un collage composto da 4 incredibili fotografie. In ognuno dei favolosi scatti la sua bellezza stende i fan. Labbra carnose, sguardo intenso, lingua fuori ( in una delle foto) e forme in evidenza: la nativa di Pordenone sfodera tutto il suo repertorio.

“Ci siamo quasi il countdown è iniziato e voi avete tolto il pigiama??”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 12mila cuoricini e tanti commenti. “Super pazzesca”, “Sempre meravigliosa Cli”, “Ma quanto sei bella pure in pigiama”, “Meravigliosa”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia, la scorsa settimana, ha letteralmente mandato i fan in estasi condividendo una foto in cui era distesa sul letto indossando un vestitino piccante e con le calze che misero in evidenza le sue splendide gambe.