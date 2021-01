Belen Rodriguez, l’outfit (senza reggiseno) di Capodanno – FOTO

Belen Rodriguez svela alcuni indizi sul suo Capodanno; dettagli che suscitano tanta curiosità verso la bellissima argentina.

I riflettori ancora una volta sono puntati su Belen Rodriguez, la showgirl argentina continua ad essere oggetto di conversazione tra i suoi quasi 10 milioni di follower. Ogni scatto, ogni video suscita sempre tantissima curiosità. Come le foto ed i frammenti di video che la Rodriguez ha deciso di postare tra le storie di Instagram: tra questi, si riesce a scorgere uno chalet – i bene informati aggiungono “extra lussuoso” – dove ha trascorso la showgirl l’ultimo dell’anno insieme alla famiglia, quindi anche la nota sorella Cecilia col fidanzato ed i genitori. Dalle foto si nota subito l’assenza del piccolo di casa, ovvero Santiago.

Il minore infatti – come giusto che sia – ha trascorso il Capodanno insieme al padre, il ballerino Stefano De Martino a Napoli. Ufficializzata la relazione con Antonino Spinalbese, insieme più uniti che mai per abbracciare il nuovo anno. Tra le storie, appare anche l’outfit della showgirl…che ha suscitato tantissimo entusiasmo soprattutto tra i fans di sesso maschile.

Belen Rodriguez, abito striminzito e….la lingerie manca

Belen fa gli auguri sul web proponendo un breve video che la immortala in tutta la sua bellezza: i capelli sono sciolti e sembrano più scuri del solito, sicuramente per una questione di luci. Il viso è truccato per la festa, ma quello che salta all’occhio è lo scorcio di abito che si riesce a intravedere. Nero, dai tagli semplici e con tanto di bretelline sottili. Quello che si riesce a notare è l’assenza di reggiseno della showgirl.

I più attenti infatti noteranno la scollatura lasciata libera da ogni costrizione data dalla lingerie. Un modo piccante per iniziare l’anno nuovo.