Benedetta Parodi, bella e raggiante con in testa un unico pensiero – FOTO

Benedetta Parodi, bella e raggiante con in testa un unico pensiero. La famosa conduttrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo che ha lasciato tutti senza fiato

Benedetta Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva. Conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. Sorella minore di Cristina Parodi, si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo anche come scrittrice di libri di cucina e per la sua conduzione ai programmi di gastronomia. Con sua sorella ha un ottimo rapporto, hanno lavorato insieme a Domenica In e una volta Cristina ha raccontato che da piccola Benedetta si innamorava sempre dei suoi fidanzati.

Benedetta Parodi, che schianto nell’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Nel 1999 Benedetta si è sposata con Fabio Caressa con cui ha tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Nel 2018 è arrivato un annuncio piuttosto curioso: Benedetta e Fabio dopo vent’anni di relazione hanno deciso di risposarsi, di scambiarsi le promesse anche davanti ai loro figli. Nel 2019 la figlia Matilde ha fatto uno scherzo a sua madre con la complicità de Le Iene, dove le ha fatto credere di essersi innamorata di un uomo con il doppio dei suoi anni.

Anche sui social Benedetta è seguitissima. Su Instagram pubblica sempre momenti di vita quotidiana e scatti che collezionano numerosi likes e commenti. I complimenti non si sprecano: Benedetta è davvero molto amata oramai da numerosi anni.