Cindy Bruna, bikini rosso in riva al mare | Da togliere il fiato – VIDEO

La super modella Cindy Bruna ha pubblicato un video, in cui la si vede con addosso un bikini rosso in riva al mare: il filmato

Cindy Bruna è una top model molto carismatica. Infatti la ragazza è una modella che tramite le sfilate in passerella intende trasmettere importanti messaggi comunicando l’inclusione e i diritti delle donne. Da più di due anni la ragazza fa parte di Solidarité Femmes, associazione transalpina al fianco delle donne vittime di violenze domestiche. La 26enne, figlia di madre congolese e padre italiano, dopo essersi diplomata, ha conosciuto a New York il celebre fotografo di moda Steven Meisel.

Assieme a lui hanno creato la sua prima copertina per Vogue e una campagna per Prada. Dopodiché la carriera di Cindy è stata inarrestabile. Allo stesso tempo, la giovane si è battuta per le pari opportunità delle modelle di colore nell’ambiente della moda. Ha fatto emergere come queste fossero discriminate per i loro capelli ed ha sfilato con i capelli afro.

LEGGI ANCHE —> Alessia Marcuzzi, passeggiatina in dolce compagnia: bellissima – FOTO

Cindy Bruna, bikini rosso in riva al mare | Fascino irresistibile – VIDEO