Matrimonio a prima vista è un programma molto seguito, considerato reality ma un ex volto noto svela tutta la verità.

Il programma di Real Time si basa sulla capacità di creare delle coppie da parte di un team di esperti psicologi, sessuologi e sociologi. Dopo alcuni studi in cui vengono analizzati sia uomini che donne, si creano tre coppie e si fanno conoscere sull’altare. I due in base alle loro affinità vengono uniti in matrimonio senza essersi mai visti prima e iniziano la loro vita da coniugi tra viaggio di nozze, convivenza e quotidianità finché vengono messi davanti alla scelta se rimanere marito e moglie o firmare le carte per il divorzio.

Un’ex protagonista Sara Wilma Milani, ha rivelato importanti retroscena che hanno fatto il giro del web lasciando a bocca aperta i fans del reality.

La Milani ha partecipato al programma nel 2017 e poi ha proseguito la sua carriera come cantante, incidendo alcuni brani.

Le parole di Sara Wilma Milani

In una recente intervista ha svelato che l’interesse della trasmissione non è quello di creare coppie che possano avere una vera e propria affinità, piuttosto vogliono creare situazioni scandalose per far parlare il più possibile del reality.

Dunque se questa fosse la realtà, si tratterebbe di una vera e propria montatura dato che gli studi degli esperti non risulterebbero veritieri.

Sara Wilma Milani dichiara: “Il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta ma fare televisione“. E aggiunge: “Gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi”.

Di certo i numeri dello show non fanno che dare ragione all’ex protagonista infatti solamente una coppia (quella composta da Francesca Musci e Stefano Protraggi) è rimasta unita in matrimonio. Tutte le altre coppie hanno divorziato.

Sembrerebbe dunque un programma tutt’altro che reale, stando alle parole della Milani.