Beautiful, anticipazioni 2021: cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Beautiful, anticipazioni 2021: tutto ciò che ci aspetta nei prossimi mesi sulla base dalle puntate già andate in onda negli USA.

Il 2021 è finalmente arrivato e la programmazione di Beautiful è pronta a ripartire. La soap più longeva di sempre torna domani 2 gennaio con nuovi, emozionanti episodi che lasceranno il pubblico letteralmente senza fiato. Data il ritardo di oltre un anno tra la messa in onda italiana e quella americana, non è difficile scoprire cosa ci attende nelle prossime puntate.

Beautiful, anticipazioni 2021: tra allucinazioni e dipendenze

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la situazione a casa Forrester si complicherà. Sempre più determinato a riprendersi Hope, Thomas convincerà Zoe a sposarlo per fare ingelosire la Logan. Nel frattempo Hope e Liam cercheranno di adottare Douglas, ma la strada sarà tutta in salita. Alla fine di una travagliata serie di eventi, Hope riuscirà nell’impresa, ma scoprirà anche che Thomas è ormai fuori controllo. In preda alle allucinazioni, il ragazzo crederà che un manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita e gli stia intimando di uccidere Liam. Dal canto suo, Liam sarà molto combattuto. Dopo essere stato al fianco di Steffy, che ha sviluppato una forte dipendenza dai farmaci dopo la perdita di Phoebe, il ragazzo crederà per errore di aver visto Hope e Thomas baciarsi e si sentirà ferito. Liam tornerà dunque da Steffy, trascorrendo la notte con lei anche se lei dal momento sarà impegnata con un medico dell’ospedale dove è stata in cura.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che il triangolo Ridge-Brooke-Shauna proseguirà tra tira e molla e nuovi matrimoni. Ciò comprenderà anche un ritorno di fiamma tra Bill e Brooke ed un ricatto da parte di Quinn. Ritorno di fiamma anche per Flo e Wyatt, che però dovranno scontrarsi con una situazione critica che vedrà protagonista Sally.