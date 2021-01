Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2021: quando finisce la serie

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2021: cosa ci attende e quante puntate mancano alla fine della serie.

Con l’arrivo del 2021, riprendono le avventure de Il Paradiso delle Signore e dei numerosi personaggi che gli girano intorno. La programmazione della soap riparte a tutti gli effetti dal 4 gennaio e si protrarrà fino a maggio. La quinta stagione prevede infatti un totale di 160 episodi che, a causa dello stop dovuto al Coronavirus, non sono ancora stati girati per intero. Le riprese termineranno dunque a fine marzo, ma la messa in onda ci accompagnerà comunque fino alle soglie dell’estate. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2021: cosa ci attende

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 2021 scopriamo che Marta farà il suo gran ritorno nella serie. La famiglia Conti sarà di nuovo riunita, ma per la giovane Guarnieri non sarà facile abituarsi alla presenza stabile di Beatrice e dei suoi due figli.

Anche per Agnese la vita familiare non sarà tutta rose e fiori. Divisa tra un matrimonio che non vuol finire ed un amore che non riesce a nascere, la sarta si troverà in grossi guai anche a causa di suo figlio. Tempo fa Agnese ha infatti nascosto una lettera scritta da Gabriella ed indirizzata a Salvatore. Presto il ragazzo la ritroverà e questo cambierà definitivamente le carte in tavola. Ma riuscirà il giovane barista a conquistare la stilista quando lei è ormai ad un passo dal coronare il suo sogno d’amore con Cosimo?

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che l’addio di Roberta sembra definitivo. Federica De Benedettis, che interpreta la giovane commessa, ha infatti ammesso di volersi prendere un po’ di tempo lontana dal set. Pare dunque che non la rivedremo, almeno fino alla prossima stagione.