Federica Pellegrini. Un brindisi e un messaggio eloquente al 2020 – FOTO

Federica Pellegrini. La nuotatrice e campionessa olimpica pronta ad affrontare un nuovo anno in cui affronterà una grande sfida

Anno difficile quello che si è concluso per Federica Pellegrini come, del resto, lo è stato per tutti.

L’atleta, classe 1988, ha preso parte a ben quattro competizioni olimpiche. A soli 16 anni ha conquistato una medaglia d’argento. Quattro anni dopo, all’età di 20 anni, a Pechino, vinse quella d’oro; regalò all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Per i suoi successi ha ricevuto il titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Acclamata dai fan, sedotta da numerosi brad di lusso, è diventata nel tempo anche una star della tv e del web con all’attivo 1,2 milioni di follower solo su Instagram.

Ultimamente si è temuto molto per la sua salute poiché anche lei è stata contagiata da Coronavirus. Fortunatamente Federica Pellegrini non ha avuto sintomi preoccupanti e si è ristabilita. Forte la paura per gli strascichi che il virus avrebbe potuto lasciare a livello cardiaco e a livello polmonare.

Federica Pellegrini. Bye bye, 2020! Benvenuto, nuovo anno

Fortunatamente la nuotatrice non ha avuto riperussioni gravi sulla sua salute dopo essere stata contagiata dal Covid19. Il 2021 la vedrà gareggiare per l’ultima volta in una competizione olimpica; a Tokyo si chiuderà un’era per lei e per tutto lo sport italiano. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi quest’anno ma la pandemia ci ha messo lo zampino.

La campionessa olimpica ha spento 32 candeline il 5 agosto scorso. Lei stessa aveva dichiarato tempo fa di sentire il peso dell’età che avanza. 32 anni sono tanti per chi ha intrapreso la sua carriera lavorativa. Si ha sempre il timore che da un momento all’altro possa spuntare un giovanissimo talento che rubi posto e speranze.

Pensando alle prossime competizioni sportive, Federica Pellegrini ha salutato il nuovo anno a casa, con la propria famiglia, pubblicando un bellissimo scatto che la ritrae mentre alza un calice in segno d’augurio per i suoi follower. Indossa un vestitino di pelle scura, molto particolare e che le dona tantissimo. “F*ck 2020” – con queste parole caccia via un periodo decisamente difficile per tutti ed abbraccia le avventure che verranno.